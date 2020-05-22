​НАТО проведет экстренное заседание Совета

Штаб-квартира НАТО подтвердила планы провести 22 мая заседание Совета НАТО в связи с односторонним решением США покинуть Договор по открытому небу (ДОН).

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы альянса.

"Все союзники (страны альянса - прим. ТАСС) согласны, что контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение являются ключевыми элементами для достижения безопасности альянса. На саммите НАТО в 2018 году главы государств и правительств стран НАТО выразили свою озабоченность в отношении избирательного применения Россией Договора по открытому небу, и что этот факт подрывает безопасность альянса. В особенности мы озабочены тем фактом, что Россия ограничила (инспекционные) полеты над своими отдельными районами. Союзники намерены интенсивно консультироваться относительно будущего этого договора, и Североатлантический совет соберется завтра для обсуждения этой проблемы", - сообщили в пресс-службе.

В штаб-квартире не ответили на вопрос, какая страна альянса выступила инициатором проведения этой встречи, однако, по данным источников ТАСС, заседание созвано по инициативе США, которые намерены заручиться поддержкой стран НАТО своему решению выйти из договора.