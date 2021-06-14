НАТО продолжит тренировать афганских военных после вывода войск из страны

НАТО продолжит тренировать афганских военных и развивать транспортную инфраструктуру Афганистана после завершения процесса вывода войск в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан"

НАТО продолжит тренировать афганских военных и развивать транспортную инфраструктуру Афганистана после завершения процесса вывода войск в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам перед открытием саммита альянса.

"НАТО не оставит Афганистан, мы будем продолжать готовить афганских военных и развивать транспортную инфраструктуру Афганистана, в частности аэропорты, после завершения вывода войск", - сказал генсек.