О нас
Report Georgia
Аудио новости

НАТО продолжит тренировать афганских военных после вывода войск из страны

НАТО продолжит тренировать афганских военных после вывода войск из страны НАТО продолжит тренировать афганских военных и развивать транспортную инфраструктуру Афганистана после завершения процесса вывода войск в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан"
Другие страны
14 июня 2021 г. 12:26
НАТО продолжит тренировать афганских военных после вывода войск из страны

НАТО продолжит тренировать афганских военных и развивать транспортную инфраструктуру Афганистана после завершения процесса вывода войск в соответствии с соглашением между США и движением "Талибан". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам перед открытием саммита альянса.

"НАТО не оставит Афганистан, мы будем продолжать готовить афганских военных и развивать транспортную инфраструктуру Афганистана, в частности аэропорты, после завершения вывода войск", - сказал генсек.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

МИД Ирана: Переговоры по ядерной сделке продолжаются
МИД Ирана: Переговоры по ядерной сделке продолжаются
14 июня 2021 г. 12:11
Столтенберг: НАТО приветствует встречу Байдена и Путина
Столтенберг: НАТО приветствует встречу Байдена и Путина
14 июня 2021 г. 12:09
Беспилотник атаковал военную базу около аэропорта Багдада
Беспилотник атаковал военную базу около аэропорта Багдада
14 июня 2021 г. 11:35
У депутата парламента Кыргызстана оказался фальшивый диплом об образовании
У депутата парламента Кыргызстана оказался фальшивый диплом об образовании
14 июня 2021 г. 10:51
В Техасе 29 человек пострадали в результате наезда гоночной машины на зрителей
В Техасе 29 человек пострадали в результате наезда гоночной машины на зрителей
14 июня 2021 г. 10:48
Действующий председатель ОБСЕ посетит Украину
Действующий председатель ОБСЕ посетит Украину
14 июня 2021 г. 08:54
В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от COVID-19
В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от COVID-19
14 июня 2021 г. 08:29
В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом
В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом
14 июня 2021 г. 08:17
Власти Алжира отозвали аккредитацию канала France 24
Власти Алжира отозвали аккредитацию канала France 24
14 июня 2021 г. 07:53
НАТО примет на своем саммите новую концепцию кибербезопасности
НАТО примет на своем саммите новую концепцию кибербезопасности
14 июня 2021 г. 07:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi