НАТО продолжит политику ядерного сдерживания

Страны НАТО продолжат проводить политику ядерного сдерживания, придерживаясь принципов нераспространения ядерного оружия.

Страны НАТО продолжат проводить политику ядерного сдерживания, придерживаясь принципов нераспространения ядерного оружия.

Как передает Report , об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО.

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности Североатлантического альянса, - сказано в документе. - НАТО подтверждает свою приверженность всем решениям, принципам и обязательствам в отношении ядерного сдерживания, политики контроля над вооружениями, а также задач по нераспространению и разоружению, указанных в вильнюсском коммюнике по итогам саммита альянса 2023 года".

В декларации также утверждается, что "контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение должны продолжать вносить существенный вклад в достижение целей безопасности Североатлантического альянса и обеспечение стратегической стабильности" и коллективной безопасности НАТО. Кроме того, альянс по-прежнему обязуется принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своего ядерного оружия, в том числе путем его модернизации. Также НАТО будет "укреплять свой ядерный потенциал".