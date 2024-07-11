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НАТО продолжит политику ядерного сдерживания

НАТО продолжит политику ядерного сдерживания Страны НАТО продолжат проводить политику ядерного сдерживания, придерживаясь принципов нераспространения ядерного оружия.
Другие страны
11 июля 2024 г. 06:44
НАТО продолжит политику ядерного сдерживания

Страны НАТО продолжат проводить политику ядерного сдерживания, придерживаясь принципов нераспространения ядерного оружия.

Как передает Report, об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО.

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности Североатлантического альянса, - сказано в документе. - НАТО подтверждает свою приверженность всем решениям, принципам и обязательствам в отношении ядерного сдерживания, политики контроля над вооружениями, а также задач по нераспространению и разоружению, указанных в вильнюсском коммюнике по итогам саммита альянса 2023 года".

В декларации также утверждается, что "контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение должны продолжать вносить существенный вклад в достижение целей безопасности Североатлантического альянса и обеспечение стратегической стабильности" и коллективной безопасности НАТО. Кроме того, альянс по-прежнему обязуется принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своего ядерного оружия, в том числе путем его модернизации. Также НАТО будет "укреплять свой ядерный потенциал".

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