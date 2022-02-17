НАТО продолжает дипломатические меры для урегулирования на Украине

Страны НАТО продолжают дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины, но пока не видят признаков деэскалации.

Страны НАТО продолжают дипломатические усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины, но пока не видят признаков деэскалации.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса.

"Союзники продолжают активные дипломатические усилия для урегулирования серьезного кризиса. Несмотря на заявления Москвы, мы не видим признаков деэскалации", - утверждал Столтенберг.

"Не видели пока реального отвода войск. Мы видели, как передвигаются силы от одного места к другому, но наращивание сил продолжалось. - сказал он. - Это, конечно, может измениться, и мы для этого и работаем. Ждем значительного и существенного сокращения численности сил вокруг Украины".