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    НАТО продлит миссию в Афганистане до конца 2016 года

    Кроме того, альянс примет решение о финансировании афганской армии после 2018 года

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ НАТО продлит миссию в Афганистане до конца 2016 годa. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

    "Мы примем решение о продлении миссии инструкторов и советников "Решительная поддержка" в Афганистане и обсудим уровень участвующих в ней сил", - сказал он. "Помимо этого, мы рассмотрим начало кампании по сбору средств для финансирования афганской армии на период после 2018 года", - отметил генсек НАТО.

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