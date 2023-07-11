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НАТО призвала все страны прекратить оказание помощи России

НАТО призвала все страны прекратить оказание помощи России Все страны должны прекратить оказание любой помощи России в связи с войной в Украине.
Другие страны
11 июля 2023 г. 20:10
НАТО призвала все страны прекратить оказание помощи России

Все страны должны прекратить оказание любой помощи России в связи с войной в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом коммюнике НАТО, опубликованном сегодня по итогам саммита в Вильнюсе.

"Мы призываем все страны не оказывать любой вид помощи России и осуждаем всех, кто активно содействует войне России. Поддержка Беларуси сыграла важную роль, поскольку страна продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для того, чтобы российские силы могли атаковать Украину, и поддерживает агрессию России. В частности, Беларусь, а также Иран должны покончить с пособничеством России и вернуться к соблюдению международного права", - сказано в документе.

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