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    НАТО приступила к созданию новой командной структуры

    Это делается для повышения мобильности сил альянса в Европе и Атлантике

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ НАТО приступила к созданию новой командной структуры для повышения мобильности своих сил в Европе и Атлантике.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи альянса.

    Он также отметил, что НАТО начала готовить список требований для усиления транспортной инфраструктуры ЕС в военных целях.

    Также, по его словам, альянс мобилизует кибернетические возможности своих стран для использования в операциях. При этом генсек не исключил, что НАТО может начать применять кибернетическое оружие в качестве ответной военной меры.

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