 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​НАТО присоединилась к международной коалиции под командованием США в Сирии

    Североатлантический Альянс разработал стратегию противодействия гибридным угрозам в Европе

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Министры обороны НАТО утвердили отправку в Сирию своих самолетов системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией (AWACS) для нужд коалиции под командованием США для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны альянса. 

    Таким образом, Североатлантический альянс как организация официально присоединился к западной коалиции под командованием США в Сирии.

    Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО разработала стратегию противодействия гибридным угрозам в Европе, и намерена тесно сотрудничать в этой сфере с ЕС. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi