​НАТО приняла решение начать оперативную деятельность в космосе

Североатлантический альянс принял решение начать оперативную деятельность в космосе, но без выведения туда оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду его генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран - членов НАТО в Брюсселе.

"Сегодня мы приняли еще одно важное решение. Мы договорились, что космос должен стать новой сферой для проведения операций, - сказал он. - Но мы не намерены развертывать оружие в космосе, НАТО является оборонительной организацией".

Столтенберг подчеркнул, что "космос может быть использован не только в мирных целях, но и в агрессивных".

"Космос является частью нашей повседневной жизни на земле, он может быть использован как в мирных целях, так и в агрессивных, - отметил он. - Космос также важен для нашей политики сдерживания и обороны, в частности для сбора разведданных и обнаружения запуска ракет".

Таким образом генсек НАТО дал понять, что США после расторжения в одностороннем порядке 2 августа этого года Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не намерены в ближайшее время разрушать подписанный 27 января 1967 года СССР, США и Великобританией Договор о космосе, который прямо запрещает размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, на Луне или любом другом небесном теле.