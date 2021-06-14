НАТО примет на своем саммите новую концепцию кибербезопасности

Организация Североатлантического договора (НАТО) утвердит на саммите в Брюсселе свою новую политику обеспечения кибербезопасности.

Организация Североатлантического договора (НАТО) утвердит на саммите в Брюсселе свою новую политику обеспечения кибербезопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в справочных материалах, распространенных в воскресенье пресс-службой Белого дома.

"Лидеры поддержат новую политику обеспечения обороны в киберпространстве, которая укрепит координацию (действий) альянса, чтобы гарантировать, что тот устойчив к все более частым и серьезным угрозам в виде злонамеренной деятельности... со стороны как государств, так и неправительственных действующих лиц, включая атаки на критически важную инфраструктуру с применением вирусов-вымогателей", - отмечается в документах.

В них также подчеркивается, что на предстоящей встрече в верхах будут согласованы "стратегические наставления" для политических, военных и технических структур Североатлантического альянса, направленные на отражение "всего спектра киберугроз".

Кроме того, участники саммита заявят о необходимости гарантировать, что "союзники полагаются на заслуживающих доверия поставщиков телекоммуникационных сетей следующего поколения", добавляет Белый дом.