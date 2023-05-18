О нас

НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине

НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине Лидеры стран НАТО примут на саммите в Вильнюсе в июле многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу.
Другие страны
18 мая 2023 г. 21:08
НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине

Лидеры стран НАТО примут на саммите в Вильнюсе в июле многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Лиссабоне.

"На саммите в Вильнюсе страны альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине, направленную на обеспечение ее полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные", - заявил Столтенберг.

Генсек альянса также подчеркнул, что вторым важнейшим решением саммита в Вильнюсе станет утверждение дальнейших мер по милитаризации Европы. В частности, страны НАТО должны обязаться продолжить повышение оборонных расходов и на юридическом уровне сделать 2% ВВП не целевым, а минимальным показателем для своих военных расходов.

"Я ожидаю, что страны НАТО примут новые инвестиционные обязательства, отталкиваясь от 2%", - сказал Столтенберг.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO Ukraynaya çoxillik hərbi yardım proqramını qəbul edəcək

Экслюзивные новости

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
Орхан Мамедов: Активно работаем с ЦБ в связи с проблемами МСП с банками в регионах
17 мая 2023 г. 14:57
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi