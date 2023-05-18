НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине

Лидеры стран НАТО примут на саммите в Вильнюсе в июле многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу.

Лидеры стран НАТО примут на саммите в Вильнюсе в июле многолетнюю программу военной помощи Украине для полного ее перевооружения по западному образцу.

Как передает Report , об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Лиссабоне.

"На саммите в Вильнюсе страны альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине, направленную на обеспечение ее полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные", - заявил Столтенберг.

Генсек альянса также подчеркнул, что вторым важнейшим решением саммита в Вильнюсе станет утверждение дальнейших мер по милитаризации Европы. В частности, страны НАТО должны обязаться продолжить повышение оборонных расходов и на юридическом уровне сделать 2% ВВП не целевым, а минимальным показателем для своих военных расходов.

"Я ожидаю, что страны НАТО примут новые инвестиционные обязательства, отталкиваясь от 2%", - сказал Столтенберг.