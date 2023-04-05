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НАТО предупредила Китай о серьезных последствиях возможного предоставления оружия России

НАТО предупредила Китай о серьезных последствиях возможного предоставления оружия России Серьезные последствия ожидают Китай, если он предоставит оружие России.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 18:24
НАТО предупредила Китай о серьезных последствиях возможного предоставления оружия России

Серьезные последствия ожидают Китай, если он предоставит оружие России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями", - сказал он.

По словам Столтенберга, Китай и РФ становятся все ближе. "Китай работает все теснее с Россией. Мы видим их совместные морское патрулирование, воздушное патрулирование, учения в Южной Африке. Все это требует от нас активизации партнерства с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией", - заявил он, подчеркнув, что пригласил лидеров этих стран на саммит НАТО в июле Вильнюсе.

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