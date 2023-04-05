НАТО предупредила Китай о серьезных последствиях возможного предоставления оружия России

Серьезные последствия ожидают Китай, если он предоставит оружие России.

Серьезные последствия ожидают Китай, если он предоставит оружие России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями", - сказал он.

По словам Столтенберга, Китай и РФ становятся все ближе. "Китай работает все теснее с Россией. Мы видим их совместные морское патрулирование, воздушное патрулирование, учения в Южной Африке. Все это требует от нас активизации партнерства с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией", - заявил он, подчеркнув, что пригласил лидеров этих стран на саммит НАТО в июле Вильнюсе.