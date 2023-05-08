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НАТО повысила готовность ВВС в районе Черного моря

НАТО повысила готовность ВВС в районе Черного моря НАТО повысила готовность военно-воздушных сил альянса в рамках миссии "воздушной полиции" в районе Черного моря из-за сопровождения польского военного самолета истребителем РФ.
Другие страны
8 мая 2023 г. 21:14
НАТО повысила готовность ВВС в районе Черного моря

НАТО повысила готовность военно-воздушных сил альянса в рамках миссии "воздушной полиции" в районе Черного моря из-за сопровождения польского военного самолета истребителем РФ.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

"Самолеты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолета рядом с польским военным самолетом Frontex над Черным морем близ побережья Румынии в пятницу", — говорится в сообщении.

Странны-члены НАТО ранее провели учения для усиления наблюдения за подводными лодками на фоне предупреждения альянса, что Москва "ведет наблюдение за важнейшими подводными объектами Европейского союза и США".

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