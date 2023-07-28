НАТО построит крупномасштабную базу в польском городе Жешув

НАТО собирается возвести новый объект в польском городе Жешув.

НАТО собирается возвести новый объект в польском городе Жешув.

Как передает Report, об этом сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на канадских и польских чиновников.

По данным издания, в Жешуве будут построены ремонтно-логистический центр и крупномасштабная военная база. При этом канадские военные с семьями не будут находиться там на долгий срок.

"Мы в партнерстве с США и Соединенным Королевством собираемся создать центр техобслуживания. Намерения обеспечить там значительное канадское присутствие нет", - говорится в сообщении.