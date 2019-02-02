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    НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии 6 февраля

    Церемония подписания протокола о вступлении Македонии состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в 11:00 по местному времени

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Страны НАТО подпишут протокол о вступлении Республики Македония в альянс 6 февраля.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Twitter сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    "6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел (Македонии - ред.) Николой Димитровым протокол о присоединении (к альянсу - ред.) будущей Республики Северная Македония", - написал он.

    Как отмечается в опубликованном на сайте Североатлантического альянса пресс-релизе, церемония подписания состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в 11:00 по местному времени.

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