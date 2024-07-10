НАТО подписала контракт на закупку ракет Stinger на $700 млн

НАТО подписала новый контракт на закупку противовоздушных ракет Stinger на 700 млн долларов.

НАТО подписала новый контракт на закупку противовоздушных ракет Stinger на 700 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

"Только сегодня агентство НАТО по тыловому обеспечению и закупкам (NSPA) подписало новый многонациональный контракт по поставкам ракет Stinger стоимостью около 700 млн долларов", - сказал он.

Генсек также напомнил, что в 2023 году NSPA заключило контракты на 11 млрд долларов на производство снарядов.