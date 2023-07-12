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НАТО планирует увеличить число командных пунктов ПРО в Европе

НАТО планирует увеличить число командных пунктов ПРО в Европе НАТО рассчитывает создать дополнительные пункты командования и управления системой противоракетной обороны (ПРО) в Европе.
Другие страны
12 июля 2023 г. 02:43
НАТО планирует увеличить число командных пунктов ПРО в Европе

НАТО рассчитывает создать дополнительные пункты командования и управления системой противоракетной обороны (ПРО) в Европе.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

Как указывается в документе, система противоракетной обороны НАТО "нацелена на противодействие угрозе применения баллистических ракет, исходящей из-за пределов Евро-Атлантического региона". "Союзники остаются привержены развертыванию системы ПРО НАТО с целью обеспечения коллективной безопасности альянса и полного прикрытия и защиты всех европейских стран, территорий и сил перед лицом нарастающей угрозы, которую представляет распространение баллистических ракет", - отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что командование и управление системой ПРО НАТО требует "совместного финансирования". "Дополнительные пожертвования со стороны стран-членов обеспечат ее надежность. Мы привержены внедрению дополнительных элементов командования и управления ПРО НАТО, что необходимо для достижения следующей ключевой цели перед выходом на полную оперативную готовность", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке NATO Avropada raket əleyhinə müdafiə məntəqələrinin sayını artırmaq qərarına gəlib

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