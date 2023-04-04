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НАТО планирует удвоить финансирование комплексного пакета помощи Украине

НАТО планирует удвоить финансирование комплексного пакета помощи Украине Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО рассмотрят вопрос об удвоении финансирования созданного в 2016 году комплексного пакета помощи Украине, который составляет около 250 млн евро в год, взамен отсутствия решения о вступлении Киева в альянс.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 11:40
НАТО планирует удвоить финансирование комплексного пакета помощи Украине

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО рассмотрят вопрос об удвоении финансирования созданного в 2016 году комплексного пакета помощи Украине, который составляет около 250 млн евро в год, взамен отсутствия решения о вступлении Киева в альянс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

Источники отмечают, что Германия ранее в рамках этого комплексного пакета выделила дополнительные 40 млн евро, Нидерланды 3 апреля увеличили свой взнос на 75 млн, до 100 млн евро. Ожидается, что другие страны-участницы, в том числе Великобритания, на открывающейся во вторник двухдневной министерской встрече в Брюсселе также обязуются увеличить финансирование пакета. Увеличение финансовых обязательств до 500 млн евро пройдет взамен отсутствия решения по вопросу вступления Украины в альянс.

Киев подал заявку на членство в сентябре 2022 года, однако НАТО не предприняла никаких официальных шагов в ответ. "Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной ", - приводит газета слова дипломатического источника. Другой дипломат добавил, что альянс направит все силы на доказательство своих намерений в будущем одобрить заявку Киева.

Газета подчеркивает, что главы внешнеполитических ведомств на встрече обсудят возможные пути вступления Украины в альянс или альтернативы членства в дополнение к пакету финансовой помощи для Украины.

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Версия на английском языке NATO plans to double funding for comprehensive assistance package to Ukraine

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