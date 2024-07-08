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НАТО планирует создать в ФРГ командование для помощи Украине

НАТО планирует создать в ФРГ командование для помощи Украине Участники саммита НАТО в Вашингтоне объявят о создании нового командования альянса в Германии, которое будет координировать подготовку украинских военных и их оснащение.
Другие страны
8 июля 2024 г. 21:52
НАТО планирует создать в ФРГ командование для помощи Украине

Участники саммита НАТО в Вашингтоне объявят о создании нового командования альянса в Германии, которое будет координировать подготовку украинских военных и их оснащение.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

"На саммите союзники объявят о новых решительных шагах по поддержке Украины. Союзники создадут военное командование НАТО в Германии, которое займется координацией подготовки и оснащения, а также оказанием помощи Украине в развитии ее сил в будущем", - заявил он.

По его словам, на саммите также будет объявлено о выделении Украине 40 млрд евро военной помощи в 2025 году и "новых шагах по укреплению" системы противовоздушной обороны Украины.

Отметим, что с 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.

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