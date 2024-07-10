СМИ: НАТО планирует поставить в 2025 году в Украину оружие на €40 млрд

Согласованный делегациями НАТО финальный проект итоговой декларации саммита содержит обещание предоставить Украине в 2025 году оружие как минимум на 40 млрд евро.

Согласованный делегациями НАТО финальный проект итоговой декларации саммита содержит обещание предоставить Украине в 2025 году оружие как минимум на 40 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект декларации.

Документ также содержит обязательства передать альянсу все функции по координации военных поставок Украине и организации подготовки военных для ВСУ.

Ранее генсек НАТО предлагал создать многолетний фонд для финансирования военных поставок Киеву на 100 млрд долларов в год, однако страны альянса отклонили эту инициативу.