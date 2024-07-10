О нас

СМИ: НАТО планирует поставить в 2025 году в Украину оружие на €40 млрд

СМИ: НАТО планирует поставить в 2025 году в Украину оружие на €40 млрд Согласованный делегациями НАТО финальный проект итоговой декларации саммита содержит обещание предоставить Украине в 2025 году оружие как минимум на 40 млрд евро.
Другие страны
10 июля 2024 г. 19:25
СМИ: НАТО планирует поставить в 2025 году в Украину оружие на €40 млрд

Согласованный делегациями НАТО финальный проект итоговой декларации саммита содержит обещание предоставить Украине в 2025 году оружие как минимум на 40 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект декларации.

Документ также содержит обязательства передать альянсу все функции по координации военных поставок Украине и организации подготовки военных для ВСУ.

Ранее генсек НАТО предлагал создать многолетний фонд для финансирования военных поставок Киеву на 100 млрд долларов в год, однако страны альянса отклонили эту инициативу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NATO Ukraynaya 40 milyard avroluq silah tədarük etməyi planlaşdırır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля 2024 г. 20:29
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi