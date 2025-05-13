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НАТО планирует кардинально изменить военную доктрину

НАТО планирует кардинально изменить военную доктрину НАТО планирует кардинально изменить военную доктрину, признав уязвимость текущей стратегии перед российским превосходством.
Другие страны
13 мая 2025 г. 05:09
НАТО планирует кардинально изменить военную доктрину

НАТО планирует кардинально изменить военную доктрину, признав уязвимость текущей стратегии перед российским превосходством.

Как передает Report, об этом сообщает издание Business Insider.

По его сведениям, ключевой причиной стали уроки конфликта в Украине, где действия России поставили под сомнение господство НАТО в воздухе.

Западные эксперты считают, что конфликт в Украине стал "лабораторией современной войны", демонстрирующей необходимость срочных реформ.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая в Лондоне, заявил, что альянсу требуется полный пересмотр подходов, включая интеграцию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и переход к массовому использованию дешевого высокотехнологичного оружия.

"НАТО необходимо сочетать дорогостоящие системы с доступными решениями, такими как дроны, чтобы сохранить конкурентоспособность", — подчеркивают авторы материала.

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