НАТО планирует кардинально изменить военную доктрину, признав уязвимость текущей стратегии перед российским превосходством.
Как передает
По его сведениям, ключевой причиной стали уроки конфликта в Украине, где действия России поставили под сомнение господство НАТО в воздухе.
Западные эксперты считают, что конфликт в Украине стал "лабораторией современной войны", демонстрирующей необходимость срочных реформ.
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая в Лондоне, заявил, что альянсу требуется полный пересмотр подходов, включая интеграцию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и переход к массовому использованию дешевого высокотехнологичного оружия.
"НАТО необходимо сочетать дорогостоящие системы с доступными решениями, такими как дроны, чтобы сохранить конкурентоспособность", — подчеркивают авторы материала.