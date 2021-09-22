НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса

Партнеры по НАТО по инициативе Франции и ФРГ согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса

Партнеры по НАТО по инициативе Франции и ФРГ согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"Причина существования НАТО - трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса", - сообщила Парли на заседании сената Франции.

Она отметила, что такая работа позволит прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде, а также усилить оборону Европы.

"Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны", - заключила министр.

Австралия ранее заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 млрд евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.