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НАТО пересматривает свое военное присутствие в регионе Западных Балкан

НАТО пересматривает свое военное присутствие в регионе Западных Балкан Североатлантический альянс в настоящее время проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 20:10
НАТО пересматривает свое военное присутствие в регионе Западных Балкан

Североатлантический альянс в настоящее время проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Косово.

"В настоящее время проводится пересмотр нашего военного присутствия в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово. Мы сейчас пересматриваем, нужно ли нам увеличение присутствия на постоянной основе, чтобы предотвратить новые конфликты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке NATO Qərbi Balkanlar bölgəsindəki hərbi mövcudluğunu yenidən nəzərdən keçirir

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