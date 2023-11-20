НАТО пересматривает свое военное присутствие в регионе Западных Балкан

Североатлантический альянс в настоящее время проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан.

Североатлантический альянс в настоящее время проводит пересмотр своего военного присутствия в регионе Западных Балкан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Косово.

"В настоящее время проводится пересмотр нашего военного присутствия в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово. Мы сейчас пересматриваем, нужно ли нам увеличение присутствия на постоянной основе, чтобы предотвратить новые конфликты", - сказал он.