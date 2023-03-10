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НАТО отправит в Турцию еще одну партию палаток на 4 тыс. человек

НАТО отправит в Турцию еще одну партию палаток на 4 тыс. человек НАТО отправит в зону бедствия в Турции дополнительную партию палаток на 4 тыс. человек.
Другие страны
10 марта 2023 г. 14:24
НАТО отправит в Турцию еще одну партию палаток на 4 тыс. человек

НАТО отправит в зону бедствия в Турции дополнительную партию палаток на 4 тыс. человек.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр национальной обороны Хулуси Акар в ходе посещения провинции Хатай.

Он в сопровождении начальника Генштаба ВС Яшара Гюлера, посетил палаточный лагерь на 2,4 тыс. человек, созданный в поселке Отенчай при координации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), Министерства национальной обороны и НАТО.

Представители НАТО и турецкие военные проинформировали главу ведомства о ходе работ.

Министр отметил, что в зоне бедствия в Турции продолжается строительство палаточных городков НАТО, на первом этапе проводится монтаж и сборка жилых помещений и объектов первичной необходимости.

По его словам, будут установлены и широкие палатки, которые будут использоваться как помещения для обучения детей разных возрастов, от начальной школы до абитуриентов.

"В Хатае продолжается установка палаток НАТО в целом на 4 тыс. человек. Дополнительно Альянс отправит палатки еще на 4 тыс. человек. Достигнута договоренность по данному вопросу", - сказал Акар.

Палаточный лагерь НАТО в Отенчай охватывает территорию в 100 тыс. кв. метров. Территорию зачистили и подготовили к строительству за 8 дней.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7,7 и 7,6 баллов.

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Версия на английском языке ФотоNATO to send more tents to Türkiye 
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO Türkiyəyə 4 min nəfərlik çadır göndərəcək

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