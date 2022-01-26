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НАТО отправит ответы на предложения России по безопасности

НАТО отправит ответы на предложения России по безопасности НАТО направит свои ответы на российские проекты соглашений о гарантиях безопасности параллельно с США.
Другие страны
26 января 2022 г. 01:35
НАТО отправит ответы на предложения России по безопасности
Йенс Столтенберг

НАТО направит свои ответы на российские проекты соглашений о гарантиях безопасности параллельно с США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил во вторник в эфире телеканала CNN.

"Мы завершаем составление в НАТО предложений, письменного документа, который мы отправим позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", - сказал генсек НАТО, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Столтенберга, НАТО не собирается идти на компромисс с Россией по вопросу наличия у тех или иных стран права на вступление в альянс. Генсек подчеркнул, что в альянсе считают возможным ведение дискуссий с РФ по вопросам "контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности в проведении военных учений, механизмов снижения рисков и другим темам, касающимся европейской безопасности". "Но мы не готовы идти на компромисс по базовым принципам, включая право любой страны самой определять свой путь и решать, участником каких договоренностей по обеспечению безопасности ей быть", - заявил Столтенберг.

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Версия на азербайджанском языке NATO həftənin sonuna qədər Rusiyanın təkliflərinə cavab göndərəcək

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