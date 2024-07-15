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НАТО открывает свой офис в Женеве

НАТО открывает свой офис в Женеве Швейцария и НАТО подписали соглашение об открытии офиса альянса в Женеве в целях развития связей с базирующимися в этом городе международными и неправительственными организациями.
Другие страны
15 июля 2024 г. 19:45
НАТО открывает свой офис в Женеве

Швейцария и НАТО подписали соглашение об открытии офиса альянса в Женеве в целях развития связей с базирующимися в этом городе международными и неправительственными организациями.

Как передает Report, об этом сообщил Федеральный совет Швейцарии.

"Соглашение о юридическом статусе этого офиса подписали в понедельник в Берне глава Дирекции международного права швейцарского МИД Франц Перре и директор Бюро по юридическим вопросам НАТО Джон Суордс", - отмечается в заявлении правительства страны.

По информации, НАТО также откроет в Женеве многостороннее отделение связи для взаимодействия с базирующимися там международными и неправительственными организациями.

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Версия на английском языке NATO opening liaison office in Geneva, says Swiss gov't

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