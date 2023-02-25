НАТО оснастит боевые корабли новейшими системами подводной связи

Европейские кораблестроители будут устанавливать на корабли НАТО новейшие гидроакустические системы BlackFish HMS и системы подводной связи WhitePointer UC.
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BlackFish HMS — среднечастотная система, предназначенная для самозащиты средних и крупных надводных кораблей, участвующих как в прибрежных, так и в глубоководных противолодочных операциях. Она способна обнаруживать, отслеживать и классифицировать подводные объекты, используя машинное обучение, ей можно оснастить не только подводные и надводные корабли, но и донные мины и торпеды.
Система подводной связи WhitePointer способна передавать голос и данные между надводными судами и водолазами, подводными лодками и подводными платформами в любых комбинациях.