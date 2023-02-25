НАТО оснастит боевые корабли новейшими системами подводной связи

Европейские кораблестроители будут устанавливать на корабли НАТО новейшие гидроакустические системы BlackFish HMS и системы подводной связи WhitePointer UC.

Европейские кораблестроители будут устанавливать на корабли НАТО новейшие гидроакустические системы BlackFish HMS и системы подводной связи WhitePointer UC.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, система включает в себя синтезированный приемопередатчик высокой мощности, поддерживает подводные сети связи с несколькими пользователями, который можно запрограммировать на использование до 30 различных частот. Причем передавать данные можно на одной частоте, а принимать — на другой.

BlackFish HMS — среднечастотная система, предназначенная для самозащиты средних и крупных надводных кораблей, участвующих как в прибрежных, так и в глубоководных противолодочных операциях. Она способна обнаруживать, отслеживать и классифицировать подводные объекты, используя машинное обучение, ей можно оснастить не только подводные и надводные корабли, но и донные мины и торпеды.

Система подводной связи WhitePointer способна передавать голос и данные между надводными судами и водолазами, подводными лодками и подводными платформами в любых комбинациях.