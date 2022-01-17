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НАТО опубликовало стратегию по космосу

НАТО опубликовало стратегию по космосу Североатлантический альянс в понедельник опубликовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой зафиксировано намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации, включая Пятую статью.
Другие страны
17 января 2022 г. 16:53
НАТО опубликовало стратегию по космосу

Североатлантический альянс в понедельник опубликовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой зафиксировано намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации, включая Пятую статью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно данной статье, нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом.

"На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса", - говорится в документе.

Последствия атак в космосе "могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны" и "могут быть такими же разрушительными" для современных обществ, как последствия применения обычного вооружения.

"Такие атаки могут привести к задействованию Пятой статьи. Решение о том, когда подобная атака может привести к задействованию Пятой статьи, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае", - подчеркивается в документе.

В "Политике" также отражено намерение НАТО интегрировать космос в систему коллективной безопасности и обороны альянса наряду с киберпространством, морской, воздушной и сухопутной средой.

При этом в альянсе отмечают, что деятельность НАТО в космосе будет осуществляться в рамках международного права, включая Устав ООН.

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