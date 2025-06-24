О нас

НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций

НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
Другие страны
24 июня 2025 г. 17:11
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций

НАТО опубликовало публичные версии Обновленного плана действий по оборонному производству, первую в истории альянса Стратегию коммерческого использования космоса и План быстрого внедрения инноваций, одобренные на июньском заседании.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой НАТО.

Обновленный план действий по оборонному производству отвечает на необходимость стран-союзников производить больше и быстрее в условиях стремительно меняющейся обстановки безопасности.

"План направлен на улучшение способности союзников консолидировать спрос, поставлять передовые технологии и ускорить рост оборонных промышленных мощностей и производства, в том числе путем размещения долгосрочных заказов и отправки четких сигналов спроса промышленности", - указали в альянсе.

Первая стратегия коммерческого использования космоса разработана с участием представителей промышленности и позволит альянсу более гибко и оперативно интегрировать коммерческие решения и обеспечить непрерывный доступ к космическим ресурсам и в мирное время, и в период кризисов и конфликтов.

"Стратегия направлена на создание новых бизнес-возможностей и сокращение бюрократии в закупочных процессах НАТО, упрощая взаимодействие космических компаний с альянсом, способствуя увеличению коммерческого разнообразия и укреплению партнерских отношений в рамках организации", - отметили в Альянсе.

План быстрого внедрения инноваций НАТО позволит существенно ускорить принятие и интеграцию новых технологических продуктов для обороны во всех военных сферах. Союзники обязуются ускорить процедуры внедрения, включая ускоренные закупки, и выделить для этого достаточные ресурсы.

Согласно информации, страны-члены будут принимать больше рисков на ранних стадиях разработки и улучшат коммуникацию сигналов спроса в масштабах всего блока.

План предусматривает новые возможности для испытаний и экспериментов в реалистичных с операционной точки зрения условиях реального мира путем запуска Инновационных полигонов НАТО и масштабирования модели оперативной группы НАТО X.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

СМИ: В Иране убит замглавы разведорганизации Фарадж
СМИ: В Иране убит замглавы разведорганизации "Фарадж"
24 июня 2025 г. 17:15
Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Россией
Трамп заявил, что хочет заключить "сделку с Россией"
24 июня 2025 г. 16:46
В Гааге проходят мероприятия в рамках Саммита НАТО-2025
В Гааге проходят мероприятия в рамках Саммита НАТО-2025
24 июня 2025 г. 16:33
Израиль атаковал радиолокационную станцию к северу от Тегерана
Израиль атаковал радиолокационную станцию к северу от Тегерана
24 июня 2025 г. 16:06
СМИ: Трампу не удалось договориться с Израилем об отзыве военных самолетов
СМИ: Трампу не удалось договориться с Израилем об отзыве военных самолетов
24 июня 2025 г. 15:54
Израиль ударил по окрестностям городов Баболь и Бабольсер в Иране
Израиль ударил по окрестностям городов Баболь и Бабольсер в Иране
24 июня 2025 г. 15:53
Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль
Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль
24 июня 2025 г. 15:40
Эмир Катара заверил, что база США Аль-Удейд не использовалась против Ирана
Эмир Катара заверил, что база США Аль-Удейд не использовалась против Ирана
24 июня 2025 г. 15:27
Эрдоган: Дипломатия наиболее результативный путь урегулирования между Ираном и Израилем
Эрдоган: Дипломатия наиболее результативный путь урегулирования между Ираном и Израилем
24 июня 2025 г. 15:17
Министр: ФРГ увеличит расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году
Министр: ФРГ увеличит расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2029 году
24 июня 2025 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi