НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций

НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций

НАТО опубликовало публичные версии Обновленного плана действий по оборонному производству, первую в истории альянса Стратегию коммерческого использования космоса и План быстрого внедрения инноваций, одобренные на июньском заседании.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой НАТО.

Обновленный план действий по оборонному производству отвечает на необходимость стран-союзников производить больше и быстрее в условиях стремительно меняющейся обстановки безопасности.

"План направлен на улучшение способности союзников консолидировать спрос, поставлять передовые технологии и ускорить рост оборонных промышленных мощностей и производства, в том числе путем размещения долгосрочных заказов и отправки четких сигналов спроса промышленности", - указали в альянсе.

Первая стратегия коммерческого использования космоса разработана с участием представителей промышленности и позволит альянсу более гибко и оперативно интегрировать коммерческие решения и обеспечить непрерывный доступ к космическим ресурсам и в мирное время, и в период кризисов и конфликтов.

"Стратегия направлена на создание новых бизнес-возможностей и сокращение бюрократии в закупочных процессах НАТО, упрощая взаимодействие космических компаний с альянсом, способствуя увеличению коммерческого разнообразия и укреплению партнерских отношений в рамках организации", - отметили в Альянсе.

План быстрого внедрения инноваций НАТО позволит существенно ускорить принятие и интеграцию новых технологических продуктов для обороны во всех военных сферах. Союзники обязуются ускорить процедуры внедрения, включая ускоренные закупки, и выделить для этого достаточные ресурсы.

Согласно информации, страны-члены будут принимать больше рисков на ранних стадиях разработки и улучшат коммуникацию сигналов спроса в масштабах всего блока.

План предусматривает новые возможности для испытаний и экспериментов в реалистичных с операционной точки зрения условиях реального мира путем запуска Инновационных полигонов НАТО и масштабирования модели оперативной группы НАТО X.