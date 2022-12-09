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НАТО окажет поддержку Молдове в укреплении национальной безопасности

НАТО окажет поддержку Молдове в укреплении национальной безопасности НАТО будет продолжать помогать Молдове повышать ее устойчивость в области национальной безопасности.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 08:09
НАТО окажет поддержку Молдове в укреплении национальной безопасности

НАТО будет продолжать помогать Молдове повышать ее устойчивость в области национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил в ходе международной конференции "Развитие партнерства НАТО в меняющейся среде безопасности" ("Developing NATO Partnerships in a Changing Security Environment") в Кишиневе.

"Для НАТО - Молдова очень важный партнер. НАТО очень серьезно относится к просьбам Молдовы оказать дополнительную поддержку в укреплении национальной безопасности". Между нами существует прочное сотрудничество, и оно еще больше укрепляется в эти сложные времена", - сказал М. Джоанэ, по сообщению пресс-службы министерства обороны Молдовы,.

Он подчеркнул, что "партнерство Молдовы с НАТО проходит с учетом соблюдения статуса нейтралитета Молдовы".

"Однако, как сказала Майя Санду и министр иностранных дел Нику Попеску во время встречи НАТО, быть нейтральным - не означает иметь слабую обороноспособность. И поэтому мы очень серьезно относимся к просьбам Молдовы оказать дополнительную поддержку в укреплении законных интересов национальной безопасности", - добавил замгенсека альянса.

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