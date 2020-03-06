НАТО ограничила доступ в свою штаб-квартиру в связи с коронавирусом

НАТО несколько ограничила доступ в свою брюссельскую штаб-квартиру в связи со вспышкой коронавируса, альянс ведет мониторинг состояние своих военнослужащих, участвующих в операциях.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Помимо этого, НАТО обратилась с просьбой не посещать брюссельскую штаб-квартиру ко всем аккредитованным журналистам при наличии у них симпотомов простуды или если они ранее контактировали с лицами, зараженными коронавирусом.

"НАТО вместе с другими международными организациями пристально мониторит вспышку коронавируса, и все страны альянса предпринимают превентивные меры. Мы мониторим любое потенциальное влияние на наших военных, развернутых в рамках операция НАТО. Для обеспечения безопасности нашего персонала и посетителей мы предпринимаем превентивные действия в нашей штаб-квартир, на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая временное ограничение групповых визитов посетителей", - сообщили в пресс-службе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название СOVID-2019.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3 042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.