НАТО объявила о завершении миссии в Афганистане

"НАТО завершила свою миссию в Афганистане, союзники сейчас находятся только на территории аэропорта Кабула".

"НАТО завершила свою миссию в Афганистане, союзники сейчас находятся только на территории аэропорта Кабула".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил по итогам видеоконференции глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.

"НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане. Союзники теперь находятся на территории аэропорта. Разные страны сделали все возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования", - сказал он.

Столтенберг пояснил, что каждая страна отвечала за доставленное в Афганистан вооружение и оборудование.

"Что-то было уничтожено. Но что-то осталось на месте", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, что будет с оборудованием союзников после завершения миссии в Афганистане.