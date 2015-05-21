НАТО обвинило Россию в развертывании готовых нести ядерное оружие систем

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Россия развернула системы вооружений, которые могут быть использованы для применения ядерного оружия, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав, передает Report со ссылкой на Bloomberg.

"Много систем, которые русские используют для доставки ядерного оружия, являются системами двойного назначения - они могут использовать как конвенциональные [обычные], так и ядерные боеприпасы - и некоторые из этих систем развернуты", — цитирует агентство генерала.

В то же время он отметил, что "прямых доказательств" развертывания Россией ядерных вооружений нет. Однако такое положение, по его словам, не означает, что этого не было сделано. Бридлав не назвал места дислокации вооружений, о которых он говорил. По информации агентства, он лишь отметил, что случилось это во время конфликта на востоке Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения Бридлава голословными и ничем не обоснованными. "Это заявление, равно как множество других аналогичных заявлений, основывается на ничем не обоснованных и не подкрепленных голословных обвинениях в адрес России, и мы неоднократно уже это отмечали", - цитирует Пескова РИА "Новости".

При этом агентство приводит вопрос журналиста, который попросил пресс-секретаря прокомментировать заявления Бридлава о том, что Россия якобы разместила системы, способные нести ядерные боезаряды, на востоке Украины.