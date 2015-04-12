НАТО обвинил Россию в поставках оружия на восток Украины

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Представители НАТО обвинили Россию в увеличении поставок оружия ополченцам юго-востока Украины, сообщила германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы вновь зафиксировали факты поддержки сепаратистов оружием, войсками, а также в форме подготовки персонала. Россия все еще направляет войска, поставляет вооружения через открытую границу с Украиной", - цитирует издание заявление неназванного представителя североатлантического альянса.

Как отметили наблюдатели, эти обвинения, которые, по сути, направлены на то, чтобы свидетельствовать о нарушении российской стороной минских договоренностей, прозвучали накануне намеченной на понедельник в Берлине встречи глав МИД "нормандской четверки" по ситуации на Украине, передает Report со ссылкой на Интерфакс.