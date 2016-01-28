НАТО обсуждает усиление военного присутствия на востоке

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ НАТО обсуждает некоторое усиление военного присутствия на восточных рубежах альянса. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя сегодня годовой отчет за 2015 год.

Генсек напомнил, что альянс уже усилил присутствие на востоке, предприняв меры по увеличению доверия стран-членов, проводя учения, воздушное патрулирование и направляя корабли в Балтику и Черное море. По мере приближения к саммиту в Варшаве альянс, по его словам, обсуждает баланс между присутствием и усилением боеготовности.

"Мы обсуждаем эти вопросы сейчас. Частично – усиленное присутствие, это могут быть солдаты, но также оборудование, предварительное размещение, инфраструктура", — заявил генсек.

По его словам, "речь не идет о возвращении к ситуации холодной войны, когда сотни тысяч готовых к бою солдат находились у границ".