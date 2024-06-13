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НАТО обсудит варианты ответа на акты саботажа со стороны РФ

НАТО обсудит варианты ответа на акты саботажа со стороны РФ Министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса на акты саботажа и кибератаки, которые совершает Россия против государств альянса.
Другие страны
13 июня 2024 г. 11:38
НАТО обсудит варианты ответа на акты саботажа со стороны РФ

Министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса на акты саботажа и кибератаки, которые совершает Россия против государств альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.

"Министры обсудят акты саботажа и кибератаки со стороны России", - сказал он, добавив, что в некоторых странах НАТО произошли попытки поджогов.

"Министры обсудят возможности ответа со стороны НАТО, включая повышение бдительности и обмен информацией", - сказал Столтенберг.

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