НАТО обсудит повышение военных расходов до 2,5% ВВП в 2025 году

Страны Североатлантического альянса начнут обсуждать повышение оборонных расходов до 2,5% ВВП на саммите в Гааге в 2025 году.

Страны Североатлантического альянса начнут обсуждать повышение оборонных расходов до 2,5% ВВП на саммите в Гааге в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Semafor.

"Мы увидим шаги в сторону нового обязательства на саммите в Гааге. Мы бы хотели получить показатель [оборонных расходов на уровне] от 2,5% до 3%", - сказала вице-канцлер Минобороны Эстонии Туули Дунетон.

При этом на предстоящем саммите в Вашингтоне 9-11 июля этот вопрос, вероятно, обсуждаться не будет, отметила представитель МО Эстонии.

"Все больше министров обороны говорят, что 2% ВВП недостаточно", - добавила Дунетон. В то же время министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде назвал необоснованными разговоры о повышении расходов на оборону и отметил, что необходимо в первую очередь следить за эффективным расходованием средств.

Как сообщил неназванный европейский дипломат в комментарии порталу, "неформальные обсуждения" по поводу повышения расходов на оборону уже начались. По его словам, работа в этом направлении может активизироваться после президентских выборов в США.