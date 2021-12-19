НАТО обсудит на следующей неделе предложения России по гарантиям безопасности

Страны - члены НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности.

Страны - члены НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время визита в Литву.

"Я дала ясно понять, что мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом", - сказала она на пресс-конференции с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. "Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, - это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать", - утверждала министр.

Ламбрехт также подчеркнула, что "совершенно сознательно" совершает свой первый визит на посту министра в Литву. "Мы твердо стоим на стороне наших партнеров и друзей", - заявила она.

"Мы в НАТО готовы решительно, а также сплоченно вступаться за безопасность наших союзников", - сказала Ламбрехт. Она отметила, что в альянсе внимательно следят за развитием ситуации на Украине.