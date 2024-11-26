НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после применения РФ баллистической ракеты

НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после удара Россией по ее территории баллистической ракетой.

НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после удара Россией по ее территории баллистической ракетой.

Кака передает Report, об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Совета Украина - НАТО на уровне послов, которое распространила пресс-служба альянса.

Заседание проходило под председательством замгенсека НАТО Бориса Руге, так как генсек Марк Рютте в это время находился с визитом в Греции.

Отмечается, что послы обсудили ситуацию в области безопасности в Украине после запуска Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. В ходе заседания высокопоставленные военные Украины по видеосвязи проинформировали НАТО о результатах российского удара.

Послы НАТО подтвердили, что это не изменит поддержку Украине и этот удар не должен изменить ход конфликта, отмечается в заявлении.

Напомним, что 21 ноября российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла по промышленному объекту в г. Днепре удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.