О нас

НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после применения РФ баллистической ракеты

НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после применения РФ баллистической ракеты НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после удара Россией по ее территории баллистической ракетой.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 22:20
НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после применения РФ баллистической ракеты

НАТО обещает не ослаблять поддержку Украины после удара Россией по ее территории баллистической ракетой.

Кака передает Report, об этом говорится в заявлении по итогам экстренного заседания Совета Украина - НАТО на уровне послов, которое распространила пресс-служба альянса.

Заседание проходило под председательством замгенсека НАТО Бориса Руге, так как генсек Марк Рютте в это время находился с визитом в Греции.

Отмечается, что послы обсудили ситуацию в области безопасности в Украине после запуска Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. В ходе заседания высокопоставленные военные Украины по видеосвязи проинформировали НАТО о результатах российского удара.

Послы НАТО подтвердили, что это не изменит поддержку Украине и этот удар не должен изменить ход конфликта, отмечается в заявлении.

Напомним, что 21 ноября российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла по промышленному объекту в г. Днепре удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO Ukraynaya dəstəyi zəiflətməyəcəyinə söz verib

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi