НАТО: Нормализации отношений между Западом и Россией не предвидится

Нормализации отношений между Россией и Западом даже после урегулирования конфликта в Украине не предвидится.

Нормализации отношений между Россией и Западом даже после урегулирования конфликта в Украине не предвидится.

Как передает Report, так оценил возможную перспективу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

"Так, как раньше, не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", - заметил Столтенберг.

Он не очень верит в то, что Путин применит ядерное оружие и считает подобный риск низким.

В первую очередь - потому, что, как ему известно, Китай и другие страны передали России сообщение о том, что ядерное оружие не должно быть использовано.

Тем не менее, считает Столтенберг, Западу не следует недооценивать Россию, в распоряжении которой находятся "огромные ресурсы". И в этой связи, он призывает Германию открыть поставки танков Украине.