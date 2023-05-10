НАТО не работает над созданием военных планов против Китая

НАТО готовит военные планы только против России и террористических групп и не готовит планы против Китая.
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"Когда мы говорим о военных планах, НАТО не работает над военными планами против Китая. НАТО работает над военными планами против России и террористических организаций. Но это не означает, что в альянсе нет стран, которые также присматриваются к Китаю и нашим планам в этом контексте, но это не входит в общие военные усилия НАТО", - заявил Бауэр.
Он подчеркнул, что в принятой на саммите в Мадриде в июне прошлого года Стратегической концепции НАТО Китай, в отличие от России, не был назван угрозой для альянса.