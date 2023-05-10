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НАТО не работает над созданием военных планов против Китая

НАТО не работает над созданием военных планов против Китая НАТО готовит военные планы только против России и террористических групп и не готовит планы против Китая.
Другие страны
10 мая 2023 г. 21:38
НАТО не работает над созданием военных планов против Китая

НАТО готовит военные планы только против России и террористических групп и не готовит планы против Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи начальников генеральных штабов ВС стран НАТО глава военного комитета альянса Роб Бауэр.

"Когда мы говорим о военных планах, НАТО не работает над военными планами против Китая. НАТО работает над военными планами против России и террористических организаций. Но это не означает, что в альянсе нет стран, которые также присматриваются к Китаю и нашим планам в этом контексте, но это не входит в общие военные усилия НАТО", - заявил Бауэр.

Он подчеркнул, что в принятой на саммите в Мадриде в июне прошлого года Стратегической концепции НАТО Китай, в отличие от России, не был назван угрозой для альянса.

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