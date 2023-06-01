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НАТО не предложит Киеву ускоренный путь в альянс

НАТО не предложит Киеву ускоренный путь в альянс НАТО не предложит Киеву ускоренный путь в альянс НАТО не предложит Киеву ускоренный путь вступления в альянс, но готова повысить статус комиссии НАТО - Украина до совета, в котором Украина будет участвовать на равных вместе с другими членами организации.
Другие страны
1 июня 2023 г. 19:24
НАТО не предложит Киеву ускоренный путь в альянс

НАТО не предложит Киеву ускоренный путь в альянс НАТО, но готова повысить статус комиссии НАТО - Украина до совета, в котором Украина будет участвовать на равных вместе с другими членами организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Осло.

"Главная и основная задача сегодня - чтобы Украина выиграла войну. Главный вопрос на саммите будет о том, как обеспечить Украину оружием, боеприпасами и запчастями. Мы готовы повысить статус комиссии НАТО - Украина до Совета Украина - НАТО, в котором Украина будет заседать наравне со странами альянса. Все страны НАТО согласны, что Украина станет членом НАТО и что у России нет права вето в этом вопросе, но не время говорить, когда это может произойти. Сейчас основной упор должен быть сделан на обеспечение обороны и долгосрочную поддержку по восстановлению и усилению вооруженных сил Украины".

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