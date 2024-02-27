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Генсек: НАТО не планирует направлять военных в Украину

Генсек: НАТО не планирует направлять военных в Украину Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление на фоне сообщений, что некоторые западные страны рассматривают возможность участия своих войск в связи с военными действиями РФ в Украине.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 14:50
Генсек: НАТО не планирует направлять военных в Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление на фоне сообщений, что некоторые западные страны рассматривают возможность участия своих войск в связи с военными действиями России в Украине.

Об этом Report сообщает со ссылкой на УНИАН.

По словам генсека, "союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине", но планов отправлять войска нет.

"Мы делаем это с 2014 года и активизировались после начала полномасштабного конфликта, но планов по вводу войск НАТО на территорию Украины нет", - заявил он.

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Версия на английском языке NATO's chief says alliance has no plans to send troops to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: NATO qoşunları Ukraynaya göndərilməyəcək

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