Генсек: НАТО не планирует направлять военных в Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление на фоне сообщений, что некоторые западные страны рассматривают возможность участия своих войск в связи с военными действиями РФ в Украине.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление на фоне сообщений, что некоторые западные страны рассматривают возможность участия своих войск в связи с военными действиями России в Украине.

Об этом Report сообщает со ссылкой на УНИАН.

По словам генсека, "союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине", но планов отправлять войска нет.

"Мы делаем это с 2014 года и активизировались после начала полномасштабного конфликта, но планов по вводу войск НАТО на территорию Украины нет", - заявил он.