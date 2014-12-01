НАТО не намерена давать гарантии невступления Украины и Грузии в альянс

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ НАТО не дает и не намерена давать гарантии невступления в альянс Украины и Грузии. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО 2-3 декабря в Брюсселе.

"Речь идет о суверенном праве каждой страны выбирать свои военные альянсы", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, ни одна не входящая в НАТО страна "не имеет права вето" на решения о расширении альянса.

"Мы намерены уважать решения народа Украины по этому вопросу", - подчеркнул генсек НАТО.