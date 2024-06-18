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НАТО не намерена увеличивать число ядерных боезарядов

НАТО не намерена увеличивать число ядерных боезарядов НАТО не увеличивает количество своих ядерных боезарядов, а занимается модернизацией самолетов-носителей.
Другие страны
18 июня 2024 г. 02:46
НАТО не намерена увеличивать число ядерных боезарядов

НАТО не увеличивает количество своих ядерных боезарядов, а занимается модернизацией самолетов-носителей.

Как передает Report, об этом заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Нет никаких планов по увеличению количества ядерных боезарядов, мы модернизируем самолеты-носители путем замены устаревших самолетов (F-16 – ред.) на новые самолеты пятого поколения (F-35 – ред.), и США модернизируют вооружения, которые у них развернуты", - сказал Столтенберг.

"НАТО на протяжении десятилетий располагала компонентой ядерного сдерживания, в этом нет ничего нового. Поэтому нет ничего нового и в том, что мы модернизируем ее", - сказал он.

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