НАТО не будет участвовать в боевых действиях коалиции по борьбе с ИГ

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Вступление НАТО в коалицию по борьбе с террористической группировкой ИГ не означает, что альянс будет участвовать в боевых действиях.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов. Членство в коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях", — сказал Столтенберг журналистам по окончании встречи глав государств и правительств стран НАТО.

По его словам, "это позволит НАТО участвовать в политическом обсуждении, включая координацию по обучению и укреплению обороноспособности". "Мы продолжим обучение иракских сил. Иракские солдаты, обученные НАТО обезвреживанию самодельных взрывных устройств, сейчас используют свои умения в битве за Мосул", — отметил генсек.