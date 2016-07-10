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    Обама: "​НАТО не будет сотрудничать с Россией, пока Москва не выполнит минские договоренности по Украине"

    НАТО увеличивает свою поддержку Украине

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ НАТО не будет сотрудничать с Россией, как обычно, пока Москва не выполнит минские договоренности по Украине.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Барак Обама по окончании саммита НАТО в Варшаве.

    Он вновь выразил поддержку союзников территориальной целостности и суверенитету Украины, подчеркнув необходимость продолжать политические и экономические реформы в стране.

    «НАТО увеличивает свою поддержку Украине»,- добавил Обама.

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