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НАТО не будет следовать соглашению с РФ от 1997 г. при размещении войск на востоке Европы

НАТО не будет следовать соглашению с РФ от 1997 г. при размещении войск на востоке Европы Основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы.
Другие страны
4 мая 2022 г. 13:33
НАТО не будет следовать соглашению с РФ от 1997 г. при размещении войск на востоке Европы

Основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года не будет сдерживать альянс от расширения военного присутствия на востоке Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, слова которого в среду приводит британская газета Financial Times.

"Акт НАТО - Россия все еще здесь. Но его содержание не будет сдерживать нас при реализации наших планов, - сказал он. - На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем [соглашение], но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий". Бауэр также утверждал, что последние месяцы пытался связаться с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, однако ему это не удалось.

Основополагающий акт Россия - НАТО, подписанный в 1997 году, в частности, гласит, что Россия и НАТО перестают рассматривать друг друга как противников и отказываются от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел.

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