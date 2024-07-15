НАТО не будет сбивать самолеты России в воздушном пространстве Украины

Войска НАТО не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты.

Войска НАТО не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты.

Как передает Report , об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире украинского телеканала "ТСН".

"Политика НАТО неизменна - мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую", - сказал Столтенберг.

Генсек также подчеркнул, что альянс будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, в том числе укрепляя противовоздушную оборону страны.

В итоговой декларации саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля, лидеры стран альянса заверили, что продолжат поддерживать Киев "на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включающей членство в НАТО". В то же время они сообщили, что направят Украине "приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия" для вступления.