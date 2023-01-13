НАТО направит в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против России

НАТО развернет в Румынии к 17 января свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для ведения разведки против России.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба альянса.
"НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность", - сообщил альянс.
Как сообщило агентство DPA со ссылкой на военные круги, речь идет о трех самолетах.